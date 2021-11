Roccagorga, Fratelli D’Italia: Romanzi rientra nell’amministrazione Piccaro

Il sindaco Piccaro, dopo un confronto durato quasi un mese con Fratelli D’Italia, insieme ai relativi componenti del gruppo consiliare Tradizione e Futuro, ha esposto i punti cardine di quest’ultimo, ovvero senso di responsabilità e chiarezza politica.

Ciò ha permesso di fissare i punti di condivisione che hanno permesso il rientro in maggioranza del consigliere comunale di FDI Mario Romanzi confermando il ruolo di Vicesindaco con le deleghe ai rapporti con l’azienda speciale, fondi europei, ambiente e con l’aggiunta delle deleghe ai lavori pubblici e all’urbanistica.

“Non nascondo di essere ancora basito – dichiara Mario Romanzi – dalle vicende dell’ultimo consiglio comunale dove qualche membro della maggioranza in maniera sorprendente è caduto nell’artificio politico del PD di far rinviare l’approvazione del monumento naturale, che tra l’altro è nel Documento Unico di Programmazione della nostra Amministrazione.

Ciò posto, il senso di responsabilità è stato determinante nel rientro in quanto non può sfuggire che far venire meno i numeri all’amministrazione in questo momento significherebbe causare automaticamente il dissesto finanziario del Comune, in quanto sono pendenti i termini per l’approvazione del Piano di riequilibrio per i pregressi debiti lasciati dal Partito Democratico nei suoi 10 anni di governo.

Questo mi permetterà di continuare- continua il vicesindaco Mario Romanzi- a seguire politicamente l’azione di risanamento della azienda speciale e i progetti sull’ambiente (specie dopo l’approvazione del progetto ossigeno, spighe verdi, finanziamento avvio Tarip) e di occuparmi dei lavori pubblici e dell’urbanistica, ancora mai assegnate dall’insediamento della Giunta Piccaro.

Quest’ultime deleghe mi sono state conferite in quanto il sindaco ha valorizzato il mio percorso professionale di avvocato amministrativista e pertanto sarò orgoglioso di mettere a disposizione di tutta la comunità le mie competenze in materia.

Ringrazio nuovamente il Sindaco per la fiducia e come gruppo politico ribadiamo la massima lealtà nei confronti della amministrazione anche perché da FDI non è mai arrivato un voto contrario alla amministrazione.

Infine, ci tengo a rispedire al mittente le insinuazioni infamanti della Restaini, vera signora indiscussa degli incarichi bipartisan calati dall’alto e a carico dei contribuenti come l’ultimo ricevuto in Provincia, che persegue l’unico obiettivo di avvelenare il clima politico in paese per il beneficio di non si sa chi. La politica è una cosa seria”.