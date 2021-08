Misure anti-covid e igieniche violate, sanzioni e multe sull’isola di Ponza

L’11 e 12 agosto, nel periodo di intensa affluenza turistica, i Carabinieri del NAS di Latina, insieme ai colleghi del Comando Stazione di Ponza, hanno realizzato una serie di controlli sulle attività di ristorazione, esercizi commerciali, strutture sanitarie e farmacie ubicate sull’isola di ponza, la più estesa delle isole pontine.

Le verifiche hanno riguardato in particolare l’applicazione delle norme in materia igienico-sanitaria alimentare, la verifica sull’attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19, come l’uso di dispositivi di protezione individuale e mascherine facciali, nonché la recente introduzione dell’obbligo del “Green Pass”.

Nel complesso, sono state deferite 3 persone all’Autorità Giudiziaria, per tentata frode in commercio e mancato aggiornamento del documento valutazione dei rischi relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in riferimento allo specifico rischio biologico del covid.

Inoltre, sono stati sanzionati 16 gestori di locali e sequestrati oltre 30kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità, per un valore complessivo di circa 500 euro. Le 43 violazioni amministrative contestate, per un ammontare di 28.700 euro, hanno riguardato: