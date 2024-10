Pallamano, l’Adattiva Pontinia batte il Lions Sassari

L’Adattiva HC Cassa Rurale Pontinia ha travolto il Lions Sassari con un imponente 57-25 nell’anticipo di campionato di Serie A1 femminile di pallamano, salendo temporaneamente in vetta alla classifica con sei punti. L’anticipo si è reso necessario per permettere al Pontinia di prepararsi al meglio in vista del debutto in EHF European Cup, che si terrà sabato prossimo al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia.

Grazie a questa pioggia di gol, l’Adattiva Pontinia si conferma al primo posto anche nella classifica dei gol segnati, raggiungendo quota 142 reti. Eleonora Colloredo, con 12 gol in questa partita, balza in testa alla classifica marcatori del campionato con 36 centri, seguita da Ben Abdallah (Leno) con 25 gol, Bassanese (Mezzocorona) con 24, e la sua compagna di squadra Podda, quarta con 24 reti.

Il Pontinia ha subito imposto il proprio ritmo, concludendo il primo tempo con un vantaggio di 27-14, che poi è stato ampliato fino al 57-25 finale. Oltre a Colloredo, anche Podda è stata protagonista con 12 gol, mentre Crosta ha contribuito con 11 reti. Per il Sassari, Amani Sallami si è distinta con 14 gol.

Adesso il Pontinia è concentrato sulla sfida europea contro il Malaga Costa del Sol, che si disputerà sabato 5 ottobre alle ore 18:00, segnando l’esordio stagionale nella European Cup.

“La partita è andata bene per noi, siamo contente per il risultato positivo e per tutto quello che porta alla squadra anche perché questo successo arriva con una prestazione importante frutto del lavoro che abbiamo svolto in settimana, per prepararci alla partita con il Sassari non abbiamo dimenticato i prossimi impegni: abbiamo lavorato bene anche in vista dell’esordio in Coppa Europea e ora possiamo concentrarci proprio sull’impegno europeo che ci dà molti stimoli”. Dichiara Eleonora Colloredo, pivot del Pontinia.

ADATTIVA PONTINIA – LIONS SASSARI 57-25 (27-14 p.t.)

ADATTIVA PONTINIA: Sitzia, Piantini, Peppe, Podda 12, Saraca 5, Manojlovic, Apuzzo, D’Ambrosio, Jovicevic 2, Stefanelli 7, Giardino 4, Radovic 4, Crosta 11. All. Nicola Manojlovic

LIONS SASSARI: Poddighe, Obinu, Scanu 2, Carrelli, Doneddu, Lopez, Colac 4, Bonnet 3, Balata 2, Rivetti, Sallami 14, Furesi. All. Pastor

Arbitri: Carrino e Pellegrino