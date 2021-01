Superiori, il rientro in classe slitta all’11 gennaio: ma le Regioni possono disporre diversamente

Gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe l’11 gennaio e non il 7 come previsto.

Non ancora tutti insieme, ma al 50 per cento. Il consiglio dei ministri si è riunito questa notte dopo l’ultimatum di Zingaretti, che aveva chiesto di posticipare il rientro, altrimenti avrebbero deciso le Regioni. Con lui molti altri governatori.

Alle regioni rosse non verrà comunque consentita la ripresa delle attività in presenza. Alle altre verrà invece chiesto di allinearsi alla data dell’11, anche se molti presidenti hanno già preso decisioni più drastiche. Zingaretti pensa alla data del 18, ma ancora non c’è nulla di certo.

Per elementari e medie la data di rientro resta quella del 7.