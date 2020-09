Esordio stagionale del Latina Calcio 1932 che vince 2-1 contro il Gladiator 1924 portando a casa i primi tre punti. Il match casalingo è valevole per la prima giornata del girone G di Serie D 2020/21.

Buona la prima per l’undici nerazzurro grazie alle reti di Tortolano e Corsetti.

In un Francioni appesantito dalla pioggia e senza spettatori nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, l’undici nerazzurro scende in campo con Alonzi tra i pali, terzetto difensivo composto da Allegra, Esposito e Giorgini. Al centro del campo Barberini e Sevieri con ai lati Pompei e Teraschi. Il tridente offensivo composto da Corsetti, Di Renzo e Tortolano.

Latina subito pericoloso in avvio. Al 2’ Corsetti si divora il vantaggio non centrando lo specchio della porta dopo un’ottima combinazione sulla destra tra Teraschi e Di Renzo.

Al 7’ ancora Teraschi che sull’out di destra serve in area Barberini. Tocco al centro per Corsetti, che tenta di tacco, ma viene murato.

Grande occasione per il Latina di passare in vantaggio. Al minuto 13 viene concesso un calcio di rigore a seguito di un mani di Maraucci in area, nel tentativo di anticipare Tortolano. Dal dischetto si presenta lo stesso Tortolano che però si fa ipnotizzare da Fusco.

Il Latina trova il vantaggio al 19esimo del primo tempo. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Tortolano sigla il primo goal stagionale per la squadra di mister Scudieri.

Sulle ali dell’entusiasmo al 25’ i nerazzurri trovano il raddoppio con Corsetti imbeccato da Di Renzo, che tutto solo al centro dell’area non sbaglia e la mette nell’angolino.

Applausi dagli spalti al 41’ per una bellissima azione del Latina. Corsetti dalla destra serve Di Renzo che di tacco smarca Tortolano. Conclusione a giro dai 25 metri che infiamma i pochi presenti.

Si va al riposo sul 2-0 dopo un primo tempo dominato dai pontini.

Riprende il match con il Gladiator che si fa più pericoloso. Al 59’ va vicino al goal con Del Sorbo e al 64’ il tiro di Marzano che esce di poco alla destra di Alonzi.

Primi cambi per il Latina. Al ’68 fuori Barberini e Corsetti per Di Bartolomeo e Garufi.

All’81’ il Gladiator accorcia le distanze. Del Sorbo ruba la palla a Giorgini e con un gran destro la mette sotto l’incrocio.

Ancora cambi per il Latina. All’83’ entrano Di Emma e Calagna per Tortolano e Teraschi e al 90’ dentro Alessandro, fuori De Renzo.

Il Latina rischia nel finale di farsi raggiungere in due occasioni. All’88’ Alonzi si supera sulla conclusione di Ferraro e al 93’ in pieno recupero Del Sorbo dopo una mischia in area per poco non sigla il 2-2.

Al 94’ goal annullato per il Gladiator. Del Sorbo anticipa Di Emma ma commette fallo.

Finisce al Francioni la prima di campionato con i pontini che portano a casa i primi 3 punti con qualche sofferenza di troppo nella seconda parte del match.

LATINA – GLADIATOR 2-1

19’ Tortolano (L), 25’ Corsetti (L), 81’ Del Sorbo (G).

LATINA (3-4-3): Alonzi, Giorgini, Esposito, Allegra; Teraschi, Sevieri, Barberini, Pompei; Tortolano, Di Renzo, Corsetti. A disposizione: Gallo, Franchini, Garufi, Di Bartolomeo, Di Emma, Calagna, Alessandro, Bardini, Atiagli. Allenatore: Scudieri.

GLADIATOR: Fusco, Di Finizio, Suppa, Vitiello, Maraucci, Di Gianfelice, Strianese, Di Pietro, Del Sorbo, Tripicchio, Marzano. A disposizione: Maione, De Carlo, Arrivoli, Landolfo, Coppola, Falco, Ferraro, Barbetta, D’Errico. Allenatore: Santonastaso.

Arbitro: Tagliente di Brindisi. Assistenti: Gentile di Isernia e Di Bartolomeo di Campobasso.

Ammoniti: Suppa, Fusco, Di Gianfelice, Tortolano, Esposito, Alonzi.