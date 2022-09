Ritorno al voto a Latina, ultime ore di campagna elettorale

Ultimi scampoli di campagna elettorale a Latina, dove domenica 4 settembre, dalle 7 alle 23, si torna al voto nelle 22 sezioni in cui sono state annullate da Tar e Consiglio di Stato, il primo turno delle amministrative il 3 e 4 ottobre 2021.

Tornano tutti in ballo, dai sindaci ai consiglieri, ma logicamente fari puntati su Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo, che andarono al ballottaggio poi vinto da Coletta, con rispettivamente il 35,6% del candidato del centrosinistra e il 48,3% per il candidato centrodestra.

Per mille voti e poco più Zaccheo non ha avuto il quorum del 50% + 1 dei consensi necessari a vincere al primo turno. Motivo per cui sarà determinate l’esito dello spoglio nelle 22 sezioni (24 , 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110), che potrebbe confermare Coletta oppure decretare la vittoria di Zaccheo.

A mezzanotte scatta il silenzio elettorale del sabato, ma nelle ore successive, si terranno gli ultimi appuntamenti della campagna elettorale dei candidati principali. Coletta nella giornata di ieri ha incontrato i cittadini presso il parco “Susetta Guerrini” in Q4 ed avere preso un birra con Zingaretti al Quarto Lato in Piazza del Quadrato. Questa sera alle 18 incontrerà i cittadini alle 18 nel piazzale della Biblioteca Comunale di Latina Scalo.

Vincenzo Zaccheo ieri pomeriggio era presso il Centro Anziani di Borgo Bainsizza, mentre oggi è attesto da altre tre appuntamenti.

Alle 18 presso Il Fogliano Hotel New Life, con Chiara Colosimo, il consigliere regionale del Lazio, candidata nel collegio uninominale di Latina per la Camera dei Deputati. Alle 19.30 all’ Hotel Tirreno alla manifestazione di Forza Italia ” La forza del domani, l’Italia del futuro” con Gasparri, Tajani, Fazzone e Calvi. Infine incontro con la Lega presso il Ritrovo di Borgo Carso con Durigon, Adinolfi, Tripodi ed Ottaviani.