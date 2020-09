E’ stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica rubata del valore di 650 euro. Per questo un uomo di origini marocchine è stato denunciato per ricettazione.

Il 38enne è stato fermato il 28 settembre scorso durante un controllo dei carabinieri, a Pontinia. Il mezzo sul quale viaggiava è risultato rubato la mattina stessa ad un cittadino indiano. La due ruote è stata restituita al legittimo proprietario.