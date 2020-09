Cioffredi: “Cambio al vertice dei carabinieri di Latina, un grazie e un benvenuto”

Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal colonnello Gabriele Vitagliano nei suoi tre anni a Latina e dà il benvenuto al nuovo comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D’Aloia.

“Per i cittadini della provincia di Latina, per le istituzioni locali, per la Regione, il colonnello Vitagliano ha rappresentato un punto di riferimento importante. Ha dimostrato, in questi anni a Latina, la peculiare capacità di associare rigore e professionalità, raggiungendo risultati straordinari contro la criminalità. La sua è una spiccata umanità che è anche la cifra distintiva dei carabinieri ai quali vanno i nostri sentimenti di stima e riconoscenza per il quotidiano lavoro a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. Nel formulare al colonnello Vitagliano i complimenti per il nuovo incarico al comando generale dell’Arma dei carabinieri siamo lieti di dare il nostro caloroso benvenuto al nuovo comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D’Aloia, un investigatore di razza, al quale auguriamo buon lavoro”.