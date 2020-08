Ponza, perde portafogli e cellulare. Lo ritrova grazie a Facebook e a un bravo isolano

Una donna perde il marsupio con portafogli e cellulare dentro. Sessanta euro in contanti, bancomat e documenti, ma soprattutto l’Iphone. Un vecchio modello non di gradissimo valore, ma con tutti i contatti da recuperare. E’ successo ieri a Ponza, isola già affollatissima e per giunta nel giorno di Ferragosto.

Si dice che la fortuna aiuta gli audaci, ma senza l’onestà delle persone in casi come questo le probabilità sarebbero ridotte al lumicino. E così quello che sembrava impossibile, si è verificato: all’annuncio della donna, pubblicato sui gruppi Facebook di Ponza, ha risposto subito un isolano. “Il portafogli era appoggiato su una barca, con 60 euro e cellulare. Può ritirarlo a Cala dell’Acqua” – ha scritto. E la ricompensa di rito? Niente. “Dovere” – ha risposto l’isolano alla riconsegna.

Finalmente una bella storia a lieto fine in un’estate così movimentata per l’isola.