Coronavirus, boom di nuovi casi: 12 nelle ultime 24 ore in provincia di Latina

In provincia di Latina si registrano 12 nuovi casi positivi. Forse mai così tanti tutti insieme. Sono distribuiti nel Comune di Aprilia (2), nel Comune di Cisterna (1), nel Comune di Gaeta (4) e nel Comune di Sezze (5). La Asl di Latina precisa che “tre sono rientrati dall’estero (due da Malta e uno da Ucraina) mentre i restanti 9 sono contatti di casi conosciuti già in isolamento. Inoltre è stato notificato 1 caso positivo residente a Roma. Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati”. Tra i casi di Latina c’è “un ragazzo di rientro da Malta, due casi ad Aprilia sono un cluster familiare di rientro da Ucraina, una donna di rientro dalla Sardegna ora ricoverata allo Spallanzani, quattro casi a Gaeta sono un cluster familiare con un link ad un caso già noto e isolato e cinque casi sono relativi ad una casa famiglia a Sezze Scalo che ha già ricevuto le disposizioni restrittive della Asl ed è in corso l’indagine epidemiologica” – fa sapere nla Regione Lazio.

L’attenzione resta alta. Oggi sono iniziati i test all’aeroporto di Fiumicino: ieri erano stati 58 i nuovi casi nel Lazio, la metà circa d’importazione e relativi a persone di rientro dalle vacanze. Ieri in provincia di Latina era risultata positiva una intera famiglia di Priverno, per un totale di tre casi.

Oggi nel Lazio si registrano invece 68 casi, di cui 24 riguardano una casa di cura a Roma e un terzo, appunto, giovani di ritorno dalle vacanze. Tredici in tutto i casi segnalati a Latina.