“Portami via”, l’associazione Amici del cane invita ad adottare un animale adulto

L’associazione Amici del cane di Latina ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione per l’adozione di cani adulti. “Portami via” si chiama e utilizza Facebook: sulla pagina della onlus sarà possibile vedere le foto degli ospiti del canile di Latina e “innamorarsi” del proprio compagno a quattro zampe.

Purtroppo accade spesso che intere cucciolate vengano abbandonate sul ciglio della strada e che i piccoli arrivino in canile. Per fortuna è altrettanto frequente l’adozione della maggior parte di loro.

Per i cani più grandi, di due, tre, quattro o più anni, è tutto molto più difficile, soprattutto se sono di taglia media e grande. Ci sono cani che per i motivi più disparati entrano in canile a due o tre anni e passano rinchiusi in una gabbia tutta la loro intera esistenza.

Gli adottanti spesso preferiscono un cucciolo da crescere ed educare, pensando che un cane adulto possa non abituarsi facilmente alla nuova famiglia o che sia meno affezionato ai suoi membri. Niente di più falso! Il cane adulto, proprio perché ha conosciuto la gabbia e la solitudine del canile, sviluppa un sentimento ancora più forte verso le persone che lo “portano via” da quella realtà.

Un canile, per quanto gestito con amore, non sarà mai come la vita in famiglia fatta di coccole, cuscini e passeggiate. Da qui l’invito delle volontarie a sfogliare l’album fotografico “Portami Via” sulla pagina Facebook dell’Associazione Amici del Cane di Latina. Un album costantemente aggiornato che mostrerà le foto dei cani adulti ospiti del canile e in cerca di una famiglia che possa accoglierli. Cani energici, affettuosi, in salute e bellissimi che attendono solo di amare i loro compagni per la vita.