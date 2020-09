Post razzista su Willy, denunciato 23enne di Treviso: Manlio Germano non è di Latina

Non era un tifoso del Latina Calcio “Manlio Germano”, il nome dell’account Facebook che aveva scritto “Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzè”, commentando l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro.

Il giovane è invece di Treviso ed è stato denunciato dalla polizia postale che aveva condotto le indagini. Il ragazzo, di appena 23 anni, aveva creato un personaggio virtuale chiamandolo come il sottosegretario interpretato da Claudio Amendola nel film “Caterina va in città” e cercava in vari modi di non farsi scoprire, anche connettendosi con provider esteri. Era sicuro di sé, ma questo non è bastato per farla franca. Ora rischia fino a 8 anni di carcere.