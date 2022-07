I numeri alti del Covid, altri 1432 casi in provincia di Latina

Una leggera decrescita rispetto ai due giorni precedenti, in cui Covid ha rispettivamente superato quota 1600 e 1500 casi, ma gli odierni 1432 tengono lo stesso la guardia molto alta. Il grosso dei casi sono i 345 di Latina, ma altri centri della provincia, come Aprilia (227), Terracina (105), Formia (92) e Cisterna (90) hanno numeri importanti. Quattro i ricoveri nelle ultime 24 ore, arco temporale in cui si registrano 100 guarigioni. Altre 45 persone si sono sottoposte alla quarta dose di vaccino. In elenco i comuni con il dettaglio dei casi.

345 Latina

227 Aprilia

105 Terracina

92 Formia

90 Cisterna

64 Sezze

62 Sabaudia

59 Fondi

50 Minturno

36 Sermoneta

32 Pontinia

31 Cori, Priverno

28 Itri

27 Gaeta

25 Sonnino

19 San Felice Circeo

15 Monte San Biagio

12 Santi Cosma e Damiano

11 Castelforte, Sperlonga

10 Prossedi

9 Norma

8 Maenza, Spigno Saturnia

7 Roccagorga, Roccasecca dei Volsci

6 Lenola

2 Bassiano, Rocca Massima

1 Ventotene