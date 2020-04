Rc auto: scendono i prezzi da Nord a Sud ed aumenta la richiesta di scatole nere

L’Ivass ha pubblicato nell’ultima edizione del Bollettino Statistico l’aggiornamento dei dati relativi all’RC auto dell’ultimo trimestre del 2019.

Complessivamente, si registra un calo piuttosto significativo dei prezzi da Nord a Sud, con qualche piccola eccezione che non compromette il trend positivo.

La polizza assicurativa detiene un costo di circa 400,00 euro, con un ammanco di circa 10 euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, -2,7% è il ribasso in termini percentuali.

Le città che hanno fatto registrare la contrazione più evidente sono Caltanissetta (-6,9%), Vibo Valentia (-5,5%), Enna, Taranto ed Agrigento (-5,2%) e Reggio Calabria (-5,1%).

Solo in 5 città italiane il costo medio è superiore ai 500 euro: Napoli (oltre 600 euro), Prato (590 euro), Caserta (518 euro), Massa-Carrara (506 euro) e Pistoia (502 euro).

La città partenopea si conferma come la più cara in Italia, tuttavia il differenziale del premio si riduce a 226 euro rispetto ad Aosta, una delle provincie più virtuose. Nel 2018, il differenziale registrato era invece di 236 euro.

Il 50% degli assicurati paga meno di 360 euro, quindi le differenze da città a città si assottigliano in maniera tangibile, anche se con una certa lentezza.

Da notare che l’84% degli automobilisti è nella classe 1, quindi si deduce che buona parte di loro sta iniziando a seguire una guida più attenta e virtuosa. Guidare con prudenza entro i limiti di velocità si traduce non solo in una maggiore sicurezza stradale, ma anche in importanti benefici economici.

Chi si trova nella classe 11 o superiore paga sui 775 euro contro i 373 euro di quelli in prima classe, praticamente più del doppio.

All’interno della stessa classe 1 ci sono però delle differenze tra gli assicurati a seconda dell’età. Gli under 25 che usufruiscono della legge Bersani pagano circa 652 euro, mentre gli over 60 sborsano 357 euro.

Per gli under 25 in classe 14 la situazione diventa ancora più pesante, poiché il prezzo medio si aggira sui 1.173 euro.

La scatola nera, che ha fatto registrare un aumento delle richieste del 23,3% su tutto il territorio nazionale, diventa così un’ottima soluzione per calmierare ulteriormente il prezzo della polizza auto.

Uno dei servizi più accurati ed affidabili attualmente disponibili è Quality Driver Box, la scatola nera dell’assicurazione auto online Genertel.

La black box può essere installata gratuitamente su ogni veicolo, e premia gli assicurati più virtuosi al volante con uno sconto al rinnovo della polizza.

Sono compresi numerosi vantaggi come un’app che tiene sotto controllo lo stile di guida ed un servizio di soccorso stradale in caso di incidente.

La scatola nera rappresenta uno strumento utile ed efficace sia per la compagnia di assicurazione che per il contraente.

La prima infatti può monitorare i comportamenti alla guida dell’automobilista, prevenendo così qualsiasi tentativo di frode; il secondo può ottenere sconti importanti sul premio assicurativo finale, riducendo notevolmente l’impatto sul budget familiare, e conoscere gli spostamenti del mezzo se condiviso con altri familiari.