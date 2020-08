Ricerca, il Miur lancia la consultazione pubblica: verso il Programma nazionale 2021-2027

Per la prima volta il Miur, Ministero dell’Università e della Ricerca, lancia una consultazione pubblica per la definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (Pnr): si va verso il piano 2021-2027. Si può partecipare rispondendo ad un questionario online fino al prossimo 11 settembre.

“L’iniziativa coinvolge per la prima volta i diversi portatori di interessi – spiega il Ministero – non solo il mondo accademico e quello della ricerca pubblica e privata, ma anche le autorità nazionali, regionali e locali, le imprese, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, le fondazioni, le organizzazioni della società civile e senza finalità di lucro, la società civile e tutti i cittadini, invitandoli a formulare osservazioni e proposte.



Con il PNR 2021-2027, il Ministero dell’Università e della Ricerca intende mettere in moto una programmazione strategica partecipata e dinamica per contribuire allo sviluppo sostenibile della società e dare risposte anche alle istanze emergenziali.

Al termine del periodo di consultazione, il Miur completerà la redazione del documento definitivo del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027″.