Rifiuti, Rida riapre: riparte a Latina il servizio di raccolta

Oggi ha riaperto l’impianto di smaltimento dei rifiuti gestito da Rida Ambiente ad Aprilia. La chiusura del sito anche solo per pochi giorni ha creato non pochi problemi ai Comuni che si servono dell’azienda per conferire l’indifferenziata. I cassonetti erano ormai stracolmi anche a Latina e i residenti hanno iniziato a lasciare l’immondizia in strada.

Ora con la riapertura l’Azienda per i Beni Comuni di Latina si è attivata per riavviare il servizio di raccolta della frazione indifferenziata nel territorio comunale e ridurre quindi al minimo i disagi dei cittadini.

“Il servizio – dicono – tornerà alla normalità presumibilmente nel corso della prossima settimana. Si invita, pertanto, tutta la cittadinanza a continuare a massimizzare i flussi di rifiuti a recupero, così da scongiurare l’insorgere di situazioni di emergenza sanitaria correlata anche alla particolare stagione associata alle temperature elevate”.