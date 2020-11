Rio Santa Croce, 2,5 mln per la riqualificazione idraulica e ambientale

Il Rio Santa Croce di Formia e Minturno ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 2,5 milioni di euro per i lavori di riqualificazione idraulica e ambientale. La giunta regionale di oggi, 10 novembre, ha anticipato le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Il corso d’acqua, soggetto a continue esondazioni che coinvolgono i centri abitati di Santa Croce e Gianola, nonché le aree residenziali e coltivate di via Fosso degli Ulivi e via delle Vigne, è stato già oggetto di progettazione da parte della Provincia di Latina per la realizzazione di nuove arginature in arretramento a quelle esistenti, adeguamento degli argini esistenti in prossimità delle aree urbanizzate e adeguamento idraulico delle infrastrutture di attraversamento sul corso d’acqua del fiume.

“Il fiume – ha spiegato Paola Villa – è stato da sempre punto di attenzione dell’amministrazione in condivisione con i comuni di Minturno e Spigno; tale approccio di lavoro sinergico ha dato vita anche al ‘Contratto di Fiume Rio Capodacqua Santa Croce’. Le sollecitazioni delle Amministrazioni dei comuni che insistono sul percorso del fiume, hanno ottenuto, grazie all’interessamento dell’assessore all’Agricoltura Enrica Onorati e del Consigliere Regionale Salvatore La Penna, impegno da parte della Regione Lazio a finanziare le opere progettate per un valore complessivo di 2.504.196,04 euro per la riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce nei comuni di Formia e Minturno”.

“Dopo i finanziamenti ottenuti per le progettazioni delle riqualificazioni ambientali del Torrente Pontone (Rio di Itri), Rio Rialto, Rio Fresco e Bocca di Rivo – ha continuato Villa – questo ulteriore finanziamento attesta ancora di più l’impegno e la volontà della mia amministrazione per la tutela del territorio e il contrasto ai cambiamenti climatici”.

Il consigliere regionale Salvatore La Penna ha voluto invece ringraziare l’assessore all’Agricoltura, Enrica Onorati, la direzione regionale agricoltura e a tutta la Giunta.

L’intervento predisposto dalla Provincia di Latina prevede strutture di contenimento dei livelli idrici costituite da nuove arginature, localizzate in arretramento rispetto a quelle esistenti, in alcuni tratti sul rio Santa Croce; l’adeguamento degli argini di froldo esistenti localizzati in prossimità di aree urbanizzate; l’adeguamento idraulico di infrastrutture di attraversamento (ponti, tratti tombinati) sul corso d’acqua Santa Croce.