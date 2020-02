Ristrutturazione alberghiera con fondi Ue, incontro Horeca2020 a Terracina

Architetti, imprenditori e professionisti a confronto per un’azione di rete che possa convogliare fondi europei nel settore turistico-alberghiero.

L’appuntamento è per il 7 marzo a Terracina, presso l’hotel Torre del Sole, con inizio alle 10.

Si parlerà di ristrutturazioni di alberghi e non solo.

L’iniziativa metterà nella stessa sala architetti, imprenditori alberghieri, professionisti specializzati nella comunicazione e marketing e nei diversi programmi di finanziamento dell’Unione europea. L’incontro pubblico si chiama “Horeca2020, strategie vincenti per il business del settore HoReCa”, un’occasione di incontro per analizzare e approfondire le opportunità che derivano da una corretta pianificazione della ristrutturazione alberghiera e dalle risorse europee collegate.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di creare un’azione di rete in grado di generare un reale vantaggio competitivo per un settore strategico come quello turistico-ricettivo, a maggior ragione per le città del territorio che vantano una naturale vocazione turistica.

L’incontro, moderato da Fabio Benvenuti, prevede l’intervento di FDA Architetti, Alessio Fiorini e Roberto D’Amico, con “Ristrutturare un hotel oggi. Come pianificare al meglio la ristrutturazione del vostro hotel”; l’agenzia di comunicazione e marketing Jungle Team con “Disintermediazione con il Digital Marketing Turistico”; la società Alea Consulting con “Contributi europei e finanza agevolata”.

Conclude il dibattito l’europarlamentare Nicola Procaccini.

Info al numero 3885656413. L’evento prevede una capienza massima di 50 partecipanti ed è possibile registrarsi gratuitamente su questo link http://bit.ly/horeca2020terracina, oppure cercando l’evento direttamente su Facebook.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti