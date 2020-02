Rizzardi Insix, la barca dell’anno sarà protagonista del Nauticsud di Napoli

Il premio “Barca dell’Anno 2019”, istituito dalla rivista Vela&Motore, è il nuovo Rizzardi INsix. L’imbarcazione sarà tra i protagonisti del prossimo Nauticsud di Napoli.

Il concept del primo modello di questa nuova gamma, lungamente studiato in fase progettuale, è frutto di investimenti importanti in ricerca e sviluppo. Le imbarcazioni che faranno parte della nuova linea saranno dotate di soluzioni tecnologiche altamente avanzate. Gli aspetti tecnici e di interior design hanno costituito l’asse portante del lavoro progettuale.

Le linee mostrano un’impronta decisa e contemporanea pur mantenendo il family-feeling ed i tratti distintivi degli open Rizzardi in grado di differenziarsi a prima vista da altri player del settore.

La caratteristica che contraddistingue la gamma si evince dagli alti livelli di personalizzazione offerti dal cantiere pontino. INsix viene proposto con parecchie opzioni estetiche di configurazione che comprendono colorazioni, finiture, materiali e scelte funzionali come layout, dotazioni e accessori. Fondamentali, per seguire questa filosofia di produzione, le maestranze del cantiere forti della tipica artigianalità tutta italiana.

Per il nuovo INsix il “Rizzardi Style Department” ha collaborato con lo studio “Galeazzi e Minotti” per layout e decor degli interni e con “Maver Design” per le linee esterne.

Il look è aggressivo ed al contempo elegante. La tipologia rispecchia quella dei grandi open con hard-top e accesso sottocoperta tramite grande porta a vetro la quale, in posizione aperta, esalta l’impatto estetico del piano di coperta evidenziando una grande area contigua tra ambiente esterno ed interno.

Rizzardi INsix è stato pensato per essere veloce e confortevole. Un 62 piedi dalle dimensioni importanti anche se la barca è studiata per essere condotta in modo autonomo e per il contenimento dei costi di gestione.

