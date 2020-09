Anche a San Felice Circeo le scuole apriranno il 24 settembre. La decisione segue quella dei Comuni di Monte San Biagio, Gaeta e Minturno ed è stata presa dal sindaco Giuseppe Schiboni.

“Dopo attenta valutazione – ha detto Schiboni – il Comune ha stabilito che il 14 settembre è una data troppo vicina per garantire la sicurezza degli alunni e di tutto il personale che opera all’interno delle nostre scuole. Inoltre, la consultazione referendaria del 20 e 21 settembre potrebbe annullare tutto il lavoro effettuato nelle scuole per attuare i protocolli anti-contagio. Molte famiglie sono giustamente preoccupate riguardo le modalità di ripresa e il distanziamento fisico; meglio investire altri 10 giorni di tempo nella messa in sicurezza e nella sanificazione degli edifici, fondamentale dopo il referendum, per trovarci in una situazione di ripartenza ottimale.”

In questo periodo, il Comune provvederà a una serie di lavori sulle strutture.

“L’Amministrazione – ha aggiunto Felice Capponi , assessore allo Sport e alla Pubblica Istruzione – ha messo in campo una serie di interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi didattici. Inoltre, in questi giorni arriveranno 400 banchi monoposto, forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che saranno posizionati nelle aree destinate alla didattica a distanza di sicurezza”.

“Ci rendiamo conto dei problemi di carattere organizzativo ed economico delle famiglie (con le quali ci siamo confrontati) in questo periodo – ha continuato – ma chiediamo alcuni giorni di attesa per avere scuole più sicure. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il servizio mensa sarà garantito e prevederà porzioni singole sigillate”.

“Sono stati investiti circa 200mila euro tra fondi comunali e ministeriali – ha dichiarato Monia Di Cosimo, consigliere comunale con delega ai Lavori pubblici e servizi tecnologici –Tra i vari interventi, sono in corso lavori di sistemazione del piazzale esterno alla scuola Leonardo Da Vinci mentre le mense saranno trasformate in aule didattiche al fine di assolvere gli obblighi anti Covid. Inoltre, stiamo procedendo all’acquisto di due container da adibire temporaneamente ad aule scolastiche presso Borgo Montenero come da indicazioni della preside.”

Per quanto riguarda gli spostamenti degli alunni, le linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico della Regione Lazio sono sufficienti per il territorio. Sarà previsto un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% che potrà essere portato oltre il limite per percorsi brevi della durata massima di 15 minuti.