Scippa un’anziana e ruba un monopattino, 35enne resta in carcere

E’ rimasto in silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina il 35enne, nato in Francia ma cittadino italiano, che qualche giorno fa aveva scippato un’anziana mandandola in ospedale.

Ieri si è svolto l’interrogatorio di convalida e l’uomo, difeso dall’avvocato Amleto Coronella, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Giuseppe Molfese ha convalidato l’arresto e disposto per il 35enne la misura cautelare in carcere. Resterà quindi all’interno dell’istituto penitenziario di via Aspromonte, a Latina, in attesa del processo.

La vittima, una 87enne di Latina che usciva dalla Caritas dove svolge attività di volontariato, ne aveva fornito un’attenta descrizione, permettendo così la sua identificazione.

La polizia aveva poi acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono così riusciti a fermare il 35enne che poco dopo lo scippo aveva anche derubato un ragazzino del monopattino.