Sezze, accoltella giovane per strada. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Sezze Romano hanno arrestato A.D.R., classe 1990, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, per i reati di lesioni e minaccia aggravate.

I militari, giunti per sedare un litigio fra due giovani avvenuto in una delle piazze del centro, hanno appurato che c’era stato un accoltellamento nel corso del quale una delle parti era rimasta gravemente ferita tanto da essere trasferita d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per essere sottoposto ad un intervento chirurgico e dove si trova tuttora.

Hanno accertato che A.D.R., il quale aveva avuto pochi giorni prima dell’evento un acceso diverbio, avrebbe approfittato della presenza della vittima da solo, a bordo della propria autovettura per colpirlo.

Dopo aver rintracciato l’aggressore, i militari lo hanno tratto in arresto con l’accusa di lesioni e minaccia aggravate.

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Latina, in attesa dell’assegnazione di una casa circondariale dove verrà condotto.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti ed approfondimenti volti a chiarire i motivi alla base del gesto.