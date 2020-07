Sonnino, incidente sul lavoro: aperta un’inchiesta. Oggi l’autopsia

E’ stata disposta l’autopsia sulla salma di Giovanni Torelli, l’operaio morto ieri a Sonnino, in località Frasso, per il crollo del solaio del ristorante “La Tettoia”, nel quale stava lavorando. La Procura ha nominato il medico legale Maria Cristina Setacci che dopo pranzo si recherà a Terracina per l’esame autoptico.

E’ un passaggio molto importante per l’inchiesta aperta subito dopo la morte del 51enne di Pontinia, che è coordinata dal sostituto procuratore Martina Taglione. Ieri i carabinieri hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente sul lavoro e hanno ascoltato i primi testimoni.

Il dipendente di una ditta di Pontinia stava ristrutturando il locale, distrutto in un incendio nel 2018, quando è crollato il cornicione che lo ha travolto. Per lui non c’è stato nulla da fare. Oltre ai carabinieri, di Sonnino e Terracina, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini del comando vigili urbani.