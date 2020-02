Un altro arresto a Sonnino per maltrattamenti in famiglia. Questa volta a finire in carcere è stato un 43enne del luogo. L’uomo è entrato nella casa circondariale di Latina in quanto destinatario di una misura cautelare eseguita oggi dai militari della locale stazione.

Il 13 febbraio scorso arrestato anche un 63enne del luogo.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti