Sport Estate Games, Lido Satricum e Tropicana protagonisti oggi e domani

Proseguono incessantemente le attività di Sport Estate Games presso la Marina di Latina.

Oggi in contemporanea al Lido Satricum-Marechiaro e presso il Tropicana Lido, tante adesioni e partecipazione per le sei attività proposte divise tra le due strutture.

L’iniziativa di OPES Latina sta coinvolgendo ben 26 stabilimenti proponendo sei attività rivolte a tutti i bagnanti che possono approcciare ed iscriversi gratuitamente per godere di pomeriggi spensierati e gareggiare per il loro stabilimento del cuore.

Il torneo ha infatti messo in palio un prestigioso trofeo che sarà assegnato solo ad una delle strutture aderenti. La finale ospiterà tutti i finalisti per decretare lo stabilimento vincitore che si sarà distinto tra tutte le attività.

Un modo per ripartire, per divertire, per offrire servizi e divertimento. L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a metà agosto. A sponsorizzare ufficialmente l’evento, importanti realtà locali: Bodema, Sport85, Bianchi Assicurazioni, Conad e Latina Corriere.it che è media parter dell’iniziativa.

Domani 16 luglio saranno proposte Al Tropicana: Briscola, PlayStation e Calcio Balilla, mentre al Lido Satricum-Marechiaro: Tiro alla fune, ping-pong e bocce.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.