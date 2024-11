Spruzzano spray urticante: paura all’Esselunga di Aprilia

Momenti di panico ieri pomeriggio nel supermercato Esselunga di Aprilia, in via del Commercio, dove clienti e commessi sono stati improvvisamente colpiti da un forte bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. L’odore acre che ha invaso il locale ha scatenato il fuggi-fuggi generale, con molte persone che hanno abbandonato il superstore per mettersi in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, allertati inizialmente per una presunta fuga di gas. Tuttavia, dopo un accurato sopralluogo, è stata esclusa la presenza di perdite, facendo emergere l’ipotesi di uno spray urticante spruzzato all’interno della struttura.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto per individuare i responsabili. Nonostante l’episodio, il supermercato ha continuato la sua attività regolarmente una volta ripristinata la normalità, grazie al pronto intervento e all’efficacia delle misure di sicurezza.