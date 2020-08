Terracina, 900mila euro per mettere in sicurezza il Monte Cucca: via libera al bando

“A metà settembre sapremo quale sarà la ditta che realizzerà i lavori che dovranno concludersi entro 270 giorni: 1,3 km di costone roccioso da mettere in sicurezza rappresenta un intervento massiccio e impegnativo. È stata un’impresa lunga e difficile che nelle ultime settimane ha richiesto anche l’aggiunta di un impegno economico di 900 mila euro, non esattamente uno scherzo, da parte del Comune di Terracina, ma, come promesso, ora il bando per le opere di consolidamento del Monte Cucca è realtà“.

A dirlo, a sostegno della candidata sindaco di Terracina, Roberta Tintari, sono le liste della coalizione di Fratelli d’Italia, Cambiamo con Toti, Uniti e Liberi, Insieme per Roberta Tintari Sindaco.

“Per Terracina si tratta della più grande e importante opera pubblica mai realizzata negli ultimi 40 anni, decisiva per la sicurezza degli abitanti della zona e, speriamo, per il ripristino del collegamento ferroviario con Roma in pieno centro cittadino”.