Una buona notizia che arriva dalle montagne al confine con Cori. Padre e figlio di 5 anni, dispersi da ieri sera sul Monte Lupone, sono stati ritrovati. Avevano perso l’orientamento mentre facevano una passeggiata nei boschi e così erano state avviate le ricerche attraverso i vigili del fuoco e il soccorso alpino; sul posto anche 112 e protezione civile. Poi per fortuna l’esito positivo: sono stati ritrovati in nottata e affidati alle cure del 118 per accertamenti.