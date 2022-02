Terracina, con la droga colpisce i carabinieri durante un controllo

Un giovane straniero è stato arrestato dai carabinieri di Terracina poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente e per aver aggredito, in seguito, i militari che hanno provveduto al controllo.

Più precisamente, una pattuglia della RadioMobile della Compagnia di Terracina, procedeva, al controllo di un ciclomotore di colore nero su cui viaggiava un giovane straniero ma residente a Terracina. Egli stesso durante il controllo spontaneamente consegnava una dose di Hashish ma non appena veniva portato a conoscenza che i militari avrebbero proceduto a perquisizione, dopo aver dato una spinta a uno dei due, si dava alla fuga a piedi verso il centro di Terracina e veniva inseguito a piedi dallo stesso militare spintonato, che riusciva a bloccarlo poco dopo nonostante il giovane cercava di sottrarsi colpendo entrambi i militari con calci e pugni.

Una volta posto in sicurezza veniva recuperato dell’altro stupefacente che il giovane aveva buttato durante la fuga, risultato poi essere sempre hashish del peso di gr. 2,25. L’uomo veniva perquisito e nella tasca del giubbotto e nello zaino in suo possesso, venivano rinvenuti complessivamente gr. 110 circa di Hashish e poco più di 6 grammi di Cocaina oltre al materiale per il confezionamento e taglio nonché la somma di 2345 euro in contanti, mentre presso il suo domicilio veniva rinvenuto un proiettile cal. 357 magnum.

Il giovane è stato tratto in arresto e d’intesa con la Procura di Latina è finito agli arresti domiciliari.