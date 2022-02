Top Volley Cisterna, 3-0 netto al Gas Sales Bluenergy Piacenza

Al Palasport di Cisterna in scena il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, vittoria per la Top Volley Cisterna contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Siamo riusciti a fare un cambio rispetto alla partita precedente – commenta Tommaso Rinaldi – Abbiamo fatto un passo importante per la stagione.

È un periodo difficile per tutti, non abbiamo giocato il nostro solito gioco. Ci siamo ripresi un po’ nel secondo set, abbiamo giocato meglio e con più intensità, ma alla fine del set non siamo stati incisivi. Loro sono stati più bravi a sfruttare le opportunità.

Non è mai facile dopo una sconfitta del genere recuperare e allenarsi, anche perché oggi volevamo fare tre punti. Ora dobbiamo analizzare quello che non ha funzionato e preparare la prossima sfida con intelligenza”.

La Top Volley parte bene mettendo subito in difficoltà gli avversari, determinanti i muri di Dirlic e Zingel nel 10-2 iniziale.

I pontini continuano a costruire con capitan Baranowicz che cerca e trova Maar il quale d’astuzia continua a mettere preziose palle a terra, 16-9. Un vantaggio mantenuto anche dai colpi di Rinaldi, la Top Volley allunga e il primo tempo tra Baranowicz e Bossi fa male, poi il muro di Zingel che vale 8 set point, chiude il solito Dirlic, 25-17.

Secondo set punto a punto e il giovane Rinaldi fa pesare tutta la sua maturità tecnica nel 5-4 iniziale. Dall’altra parte della rete Holt smarcato da Pujol per il primo vantaggio della gara per gli emiliani, 8-7. Recine porta Piacenza al massimo vantaggio, 11-7.

Provvidenziale cambio palla di Maar che innesca la reazione dei padroni di casa, Rinaldi segna il punto del pareggio, la Top Volley recupera 5 punti di svantaggio, 15-15. Secondo set in perfetta parità e nel finale è determinante Maar che trova di nuovo il pareggio, 22-22. Si va ai vantaggi, chiude ancora il canadese, ben servito dal recupero di Cavaccini, 26-24.

Piacenza prova a reagire subito nel terzo set e i ragazzi di Lollo Bernardi si portano avanti 6-3. La Top Volley trova il pareggio con Dirlic ed è 6-6, ma poi torna a rincorrere, Recine mette a terra la palla del momentaneo vantaggio degli ospiti, 8-7.

Sorpasso Cisterna, muro vincente di Elia Bossi su Rossard, 9-8. Set equilibrato, le due squadre non mollano, la seconda linea di Piacenza rimane spesso scoperta e Cisterna trova il triplo vantaggio, 18-15. Nel finale i padroni di casa affondano gli ospiti, 25-23 incassando l’intera posta in palio.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza: 3-0 (25-17; 26-24; 25-23)

Top Volley Cisterna: Zingel 5, Cavaccini (L), Saadat (ne), Wiltenburg (ne), Giani (ne), Maar 12, Rinaldi 8, Dirlic 19, Picchio (ne), Bossi 8, Baranowicz, Raffaelli. All.: Fabio Soli.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Lagumdzija 19, Russell 1, Recine 9, Tondo, Antonov, Rossard 11, Scanferla (L), Cester 1, Pujol, Holt 4, Caneschi 5, Catania (ne). All.: Lorenzo Bernardi.

Note:

Top Volley Cisterna: ace 1, err.batt. 9, ric.prf. 31%, att. 57%, muri 11.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: ace 1, err.batt. 14, ric.prf. 33%, att. 49%, muri 5.

Mvp: Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna)