Terracina, fino al 6 agosto dibattiti e spettacolo al Parco La Pineta

Dibattiti su temi di attualità, confronti su problematiche politiche e sociali di carattere nazionale e poi musica e divertimento. Sono gli ingredienti principali del fitto programma proposto da “Italia Europa 2021”, la Festa d’Italia in programma dal 4 al 6 agosto nel Villaggio Tricolore allestito al Parco La Pineta di Terracina (Via C. Colombo).

L’iniziativa è promossa dall’ECR, il gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento Europeo e da Fratelli d’Italia. Nel corso dei tre giorni, a partire dalle ore 19 il Villaggio Tricolore sarà animato da conferenze e momenti di spettacolo, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco.

Si parte mercoledì 4 agosto alle 19 con l’apertura ufficiale del villaggio e i saluti istituzionali del sen. Nicola Calandrini, del vice sindaco di Terracina Pierpaolo Marcuzzi, del capogruppo di Fratelli d’Italia di Terracina, Patrizio Avelli e del coordinatore di FDI di Terracina, Fabio Minutillo. A seguire un interessante convegno sul tema: “La Direttiva Bolkestein e le spiagge italiane”, con ospiti giuristi e rappresentanti degli operatori balneari, quindi la presentazione del libro “Le marocchinate”, di Emiliano Ciotti. Dalle 21.30 spettacolo a cura della scuola di Marta Mastracco.

Giovedì 5 agosto, alle 19 il sindaco di Terracina, Roberta Tintari, si confronta con altri rappresentanti politici sul futuro della città, e a seguire dibattito sul tema “Il caso Giorgia Meloni. Le ragioni della crescita di Fratelli d’Italia”. Ne parleranno Francesco Lollobrigida, capogruppo di FDI alla Camera, l’europarlamentare Nicola Procaccini, il sen. Massimo Ruspandini e il giornalista Francesco Boezi (modera il giornalista Alessio Porcu di Teleuniverso). Alle 21.30 “Liberi Liberi”, concerto della cover band “Spazio Vasco”.

Venerdì 6 agosto, alle ore 19,00 si parla di Europa nel dibattito dal titolo: “Appello al futuro dell’Europa”, con Stefano Cicerone e Davide Gabriele di “Nazione Futura”, e il giornalista Vincenzo Caccioppoli di Panorama e EuNews.it.

Alle 20.30 altro interessante dibattito, sul tema: “Il caso Saman. L’oppressione delle donne islamiche in Italia e in Europa”, moderato dalla giornalista de “La Verità” Sarina Biraghi, con ospiti la senatrice Isabella Rauti e la scrittrice e giornalista Souad Sbai. A chiudere la tre giorni al villaggio tricolore lo spettacolo musicale “Canzoni d’estate”, con il duo Claudia & Klajd.

Media partner dell’evento e l’emittente televisiva Teleuniverso.

L’ingresso al villaggio è libero nel rispetto delle normative anti covid.