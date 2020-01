Ha confermato le accuse di violenza sessuale la 15enne palpeggiata da un vicino di casa all’interno della sua abitazione, a Terracina. Si è svolto oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, l’incidente probatorio con l’esame della vittima.

La ragazza, che oggi ha 16 anni ha raccontato, assistita da uno psicologo e in modalità protetta, quello che aveva già detto in denuncia. I fatti risalgono al 12 luglio 2019. L’uomo avrebbe citofonato alla ragazza con la scusa di cercare le chiavi della catena della bicicletta e l’avrebbe afferrata per un braccio. Poi l’avrebbe baciata e palpeggiata.

Più tardi era rientrato in casa e l’aveva minacciata di non riferire a nessuno l’episodio altrimenti l’avrebbe ammazzata. Tutto questo approfittando del fatto che conosceva la ragazzina e che in quel momento i genitori non erano in casa.

Il giovane, difeso dall’avvocato Maurizio Forte, deve rispondere di violenza sessuale su minore, lesioni e violenza privata.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti