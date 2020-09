Tiziano Ferro ha registrato il suo primo disco di cover. L’annuncio in una diretta Instagram. Uscirà il 6 novembre. Lo stesso giorno uscirà anche su Amazon Prime Video il doc Ferro.

Il titolo sarà Accetto miracoli, l’esperienza degli altri. “Ho pensato di dare un secondo capitolo all’album Accetto miracoli, e perché queste canzoni hanno dato vita a piccoli miracoli nel corso della mia vita. E’ bello per noi, per chi ci segue, ma anche per chi viene omaggiato”.

Tredici i brani che il cantautore di Latina ha scelto, pescando tra quelli che più lo hanno segnato come artista e forse ancora di più come persona.

Le canzoni scelte sono 13 e la prima che apre l’album è un capolavoro: Rimmel di Francesco De Gregori, di cui canta a cappella la prima strofa. Sarà sulle piattaforme da giovedì 3 settembre e in anteprima live – in collegamento da Los Angeles – durante i Seat Music Awards su Rai 1 il 2 settembre e al “RTL Power Hits Estate”, in diretta in Radiovisione su RTL 102.5 e in contemporanea su Sky Uno e TV8, il 9 settembre.

“Vale come un disco nuovo – ci abbiamo lavorato tantissimo, con un’ansia, un entusiasmo e un’ossessione per la sperimentazione il dettaglio che veramente non ha avuto niente di meno di un disco di inediti”.

Tra gli altri brani anche Perdere l’amore con Massimo Ranieri, Portami a ballare di Luca Barbarossa, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, Bella d’estate di Mango, Piove di Jovanotti feat. Box of Beats, Morirò d’amore di Giuni Russo, Cigarettes and Coffee di Scialpi, Margherita di Riccardo Cocciante, E ti vengo a cercare di Battiato, Almeno tu nell’universo di Mia Martini, Non escludo il ritorno di Franco Califano, Ancora, ancora, ancora brano di Cristiano Malgioglio noto soprattutto nell’interpretazione di Mina. Accetto miracoli, l’esperienza degli altri sarà disponibile in doppio CD e album digitale con 25 tracce (le 13 cover più i brani di “Accetto Miracoli”), oppure LP (con le 13 cover).

“Qualunque artista, qualunque autore, qualunque ragazzo che sogna di diventare cantante – ha detto un po’ in italiano, un po’ in inglese, un po’ in spagnolo – ama le canzoni degli autori che lo hanno ispirato. E così ho pensato che questa fosse la mia occasione per togliermi uno sfizio”.

L’idea è nata al Festival di Sanremo, “ma tante canzoni sono rimaste fuori. Forse ci sarà un altro capitolo”.

Tiziano si è commosso, vicino al suo nuovo cane Jake, che chiama affettuosamente Giacomone, che – come se avesse sempre abitato nella sua casa di Los Angeles- gli resta accanto senza un rumore. Il cantante di Latina ha ricordato ovviamente Beau, morto qualche giorno fa: “E’ stata una settimana emotivamente massacrante. Sono 20 anni che parlo di amore, ma mai come stavolta non si tratta solo di parole, ma di fatti veri. Non ci avete fatto sentire soli neanche per un secondo”.