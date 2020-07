Il marchio “Acqua & Sapone”, che è presente sul mercato dal 1992, sarà ancora una volta sulle maglie dei giocatori della Top volley Cisterna. Il rapporto tra “Acqua & Sapone” e il Club pontino dura da molti anni grazie ai successi di entrambi i gruppi, proiettati in un ottica sempre più nazionale e internazionale visto il livello dei campioni che giocano con la maglia “Acqua & Sapone”.

“Siamo soddisfatti di aver prolungato l’accordo consapevoli del fatto che la pallavolo è uno sport pulito, per questo ci piace affiancare il nostro nome a quello della Top Volley, inoltre parliamo di una società storica che da quasi mezzo secolo è al vertice dello sport nazionale e regala emozioni alle famiglie – spiega Rolando Cecchini, di Acqua & Sapone – siamo in un periodo storico molto particolare e le famiglie hanno bisogno di punti fermi e sicurezze: per quanto ci riguarda abbiamo raddoppiato i nostri sforzi nel periodo Covid perché abbiamo voluto supportare i cittadini proponendo sul mercato prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione e lo abbiamo fatto con la grande attenzione morale di non modificare i prezzi. Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff e tutti i dipendenti per il grande lavoro che hanno svolto in questo periodo, sono certo che i nostri clienti avranno apprezzato questo importante impegno da parte di tutti noi di Acqua & Sapone”.

Il marchio oggi è la più grande catena della bellezza e dell’igiene, l’unica che nel suo settore offre un servizio completo. Sempre all’avanguardia, propone la più grande varietà di prodotti, competenza e convenienza in un ambiente nuovo, moderno e accogliente: conta oltre un milione di fidelizzati che possono accedere a buoni sconto dedicati, offerte e che attraverso la raccolta delle bolle possono essere premiati.