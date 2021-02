Top Volley Cisterna: play-off per il quinto posto, iniziata la preparazione

CISTERNA DI LATINA – In vista della ripartenza dei match ufficiali prevista per il 28 marzo prossimo quando inizieranno ufficialmente i play-off per il quinto posto, e quindi di conseguenza la qualificazione alla prossima Challenge Cup 2021/22, la Top Volley Cisterna ha ripreso gli allenamenti dopo una breve pausa concessa ai giocatori al termine della Regular Season del campionato di Superlega Credem Banca.

La Top Volley Cisterna partecipa al round robin, che prevede la disputa di un girone all’italiana di sola andata: il programma comprende sette partite per ciascuna squadra. Le squadre migliori classificate al termine della regular season disputeranno quattro incontri in casa e tre in trasferta.

Vista la posizione in graduatoria della Top Volley saranno quattro i match in trasferta e tre in casa. Le date per le partite sono 28 e 31 marzo, poi 4, 8, 11, 14 e 18 aprile.

Le semifinali coinvolgeranno le prime quattro classificate al termine del round robin, in gara unica in casa delle migliori classificate. Si svolgeranno il 22 aprile 2021. La finale è prevista per il 25 aprile 2021 in gara unica in casa della migliore classificata al termine del round robin.