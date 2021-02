“Artown, Latina a Colori”: il cuore della città diventa una galleria d’arte

Al via la seconda fase dell’iniziativa “Artown, Latina a Colori” promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Solidarte nell’ambito della rassegna “La Cultura al tempo del Covid19” del Comune di Latina.

Dal 21 al 27 febbraio, dalle 18 alle 22, da un totem multimediale sarà possibile vedere proiettate le opere degli artisti partecipanti in Piazza del Popolo.

Nella prima fase sono stati oltre 130 gli artisti a partecipare inviando l’immagine di una loro opera.

Le immagini, postate sui canali social di Solidarte e condivise da centinaia di utenti, saranno ora proiettate in una video installazione itinerante.

Il nome solidarte unisce la solidarietà e l’arte, due elementi fondamentali per perseguire il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

SOLIDARTE promuove attività indirizzate alla cultura della “vicinanza” tra persone svantaggiate e realtà quotidiana al fine di sperimentare l’interazione tra “accudimento” e autonomia progettuale, attraverso il processo di coinvolgimento in laboratori artigianali e artistici, per stimolare le capacità organizzative individuali e di gruppo all’interno di una visione culturale che vede il diversamente abile e/o la persona in ”difficoltà” coinvolti in prima persona come soggetti.

L’associazione anche quest’anno, in occasione del compleanno della città, ha organizzato la Biennale di Arte Contemporanea Premio Sergio Ban, che si sarebbe dovuta tenere lo scorso dicembre ma che è stata annullata a causa dell’emergenza COVID.

“Un contributo all’arte e alla partecipazione condivisa che non potendosi tenere dal vivo, ha approfittato dei social network per portare un po’ di colore in questo inverno decisamente grigio e incerto”