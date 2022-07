Torna il beach volley a Latina, weekend in centro con la FIVAP Lazio

Per la quarta tappa dell’edizione 2022 torna in centro città a Latina l’ICS Beach Volley Tour. Il nuovo appuntamento targato FIPAV Lazio e Istituto per il Credito Sportivo, con il sostegno della Regione Lazio, sarà inserito nell’ambito della manifestazione culturale “A braccia aperte” organizzata da Komunicando Group Italia, nella giornata di domani e in quella di domenica, insieme a tante altre attività sportive e musicali in Piazza del Popolo.

In piazza verrà allestito un campo da gioco sul quale le squadre maschili e femminili si daranno battaglia sportiva durante l’intero weekend (nel corso delle due mattinate in programma il torneo femminile, nei pomeriggi quello maschile), con le finali in programma domenica sera a partire dalle ore 20.00. Si tratta di un crocevia fondamentale per il destino dell’ICS 2022, arrivato alla penultima tappa prima del gran finale del 30 e 31 luglio a Ostia. In testa alla classifica generale ci sono al momento Daniele Sablone ed Emanuele Bondini nel maschile (vincitori ad Anguillara e a Maccarese) e Michela Sciscione e Francesca Furlanetto nel femminile. Al torneo maschile parteciperanno anche Fabio Matteoni e Francesco Lelli, secondi nella classifica generale, oltre il “ministro della difesa”, argento con l’Italvolley a Rio 2016, Salvatore Rossini (in coppia con De Paola). Nel femminile presenti le prime tre coppie della classifica: Sciscione-Furlanetto, Rocci-Gless (vincitrici a Maccarese) e Annibalini-Barboni (vincitrici a San Felice Circeo).

Durante la manifestazione, andrà in scena una spettacolare esibizione di Foot Volley con protagonisti Max Tonetto, ex terzino della Roma, e Cesar, ex giocatore della Lazio, che daranno vita a un derby in compagnia di altri due esponenti di questa disciplina. La dimensione internazionale dell’evento sarà confermata dalla sfida di pugilato tra Italia e Polonia, su un ring allestito dalla Boxe Latina alla presenza del Ct Patrizio Oliva. Ci sarà poi spazio per la Cultura e la Storia, con un incontro pubblico sulla storia di Latina, a cura del direttore di “Latina Oggi” Alessandro Panigutti, Daniele Vicario e dell’avvocato Cesare Bruni, e con la presentazione di un libro scritto da Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale di Roberto Mancini. In entrambe le serate “A braccia aperte” culminerà con la musica d’autore, con i coinvolgenti concerti dei “Rock Sotto Assedio”, cover band di Vasco Rossi, e dei “Binario 3”, cover band di Ligabue.

L’evento è stato presentato ieri in conferenza stampa. Claudio Romano, presidente della FIPAV Latina, ha dichiarato: “Siamo felici di tornare in piazza e di lasciare momentaneamente la consueta location dei lidi. Si tratta della 19a edizione di una competizione disputata da coppie di alto livello, valevole per il ranking nazionale. È un torneo molto ambito che sta ottenendo un grande seguito, credo che le due finali in programma domenica a partire dalle 20 saranno un momento altamente spettacolare”.