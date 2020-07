Tromba d’aria a Sperlonga, muore un uomo per malore

Questa mattina Sperlonga è stata colpita da una violenta tromba d’aria: divenuto visibile dalla spiaggia l’avvicinarsi del maltempo – che con l’arrivo sulla spiaggia ha causato danni ad uno stabilimento balneare, con ombrelloni e sdraio sbalzati ovunque dal vortice marino – tante persone si sono affrettate ad andare via.

Tra loro anche un 76enne di Fondi, il quale era riuscito a rincasare, ma per il quale purtroppo la fuga dalla spiaggia si è trasformata in tragedia: avrebbe accusato un malore proprio appena arrivato nella sua abitazione ed è morto. Sgomento e dolore in città, l’uomo era molto conosciuto perché era un ex professore ora in pensione.