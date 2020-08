E’ stato ritrovato sulla Pontina, a Terracina, il bambino che da ieri pomeriggio aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscito in bici per raggiungere alcuni amici.

Sta bene e ora è nelle mani sicure dei carabinieri che lo porteranno in caserma, dove ad attenderlo ci saranno i suoi genitori. A loro racconterà perché si è allontanato e dove ha trascorso la notte.

A riconoscerlo è stato un autista del Cotral. “Il bambino scomparso sta bene – ha detto Riccardo D’Onofrio – sono contento di averlo ritrovato, era sulla circolare con me e subito mi sono insospettito, cmq il bambino è in ottima forma, gli ho parlato ed era tranquillo.

Ringrazio anche Paolo Zappone per aver collaborato con me prendendosi cura del bambino e avvertire chi di dovere, naturalmente ho chiesto una mano a Paolo per non bloccare il servizio urbano, però se non trovavo nessuno che mi avesse aiutato lo avrei fermato il servizio, sono contento che riabbracci la sua famiglia, e poi saranno le autorità a capire cosa realmente sia successo, un grazie a tutti per i messaggi di affetto che mi state mandando per aver letto il mio nome sui social, ho fatto solo il mio dovere”.