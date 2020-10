Veicolo in fiamme sulla Pontina. Paura per il conducente e mattinata difficile per i pendolari rassegnati a incidenti e code.

Il mezzo ha preso fuoco verso le 7 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una lunga fila di auto si è formata tra Castel Di Decima e Pomezia, in direzione Roma.