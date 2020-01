Zaccheo e il video di Striscia la notizia, in una conferenza stampa la verità

Il primo febbraio si terrà una conferenza stampa per chiarire cosa accadde con il video mandato in onda da Striscia la notizia che determinò la fine della carriera politica del sindaco Vincenzo Zaccheo. Sembra anche che in quella sede svelato finalmente chi si nasconde dietro quel video e ciò che successe dopo la caduta di Zaccheo.

Del ritorno in politica dell’ex primo cittadino si parla da tempo in città. Ora la sentenza che condannò striscia perché il video era falso dà una accelerata a questo progetto.

“La sua persona – ha detto Silvano Moffa, ex federale di Alleanza nazionale – le sue idee costituiscono ancora l’unica possibilità di sviluppo per Latina e la sua provincia. Per queste ragioni ho inteso rinnovargli un appello perché decida di impegnarsi nuovamente per la sua comunità. Non sarà solo una conferenza stampa – ha spiegato Moffa – perché il futuro di Latina non può in alcun modo fare a meno della sua capacità amministrativa e politica”.

