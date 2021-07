Basket, Benacquista: Dambrauskas è un nuovo giocatore del Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia ufficialmente l’accordo annuale con l’atleta lituano Paulius Dambrauskas, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Paulius è reduce da una stagione disputata con l’Enea Astoria Bydgoszcz, nella massima serie del campionato polacco di pallacanestro e dal mese di aprile in Francia, nello starting five degli Sharks Antibes, nella seconda serie nazionale del campionato francese entrambi con una buonissima media tra punti, rimbalzi e assist.

Dambrauskas, play/guardia, classe 1991 per 195 cm di altezza e 83 kg di peso, è il primo giocatore straniero del team latinense per questa stagione ed è alla sua prima esperienza nel nostro Paese: “Ho visitato l’Italia come turista un paio di volte e mi è piaciuta molto. È un luogo molto bello e sono davvero super eccitato all’idea di poterci giocare e competere – dichiara l’atleta nativo di Vilnius, capitale della Lituania – Non ho mai giocato in Italia prima d’ora, ma ho sempre sentito parlare molto bene dei campionati italiani. Vedo questa opportunità come una nuova sfida e un’esperienza di crescita. Non vedo l’ora di far parte della mia nuova squadra e poter scoprire le bellezze che la città di Latina può offrire a me e alla mia famiglia”.