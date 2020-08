Elezioni Fondi, Raniero De Filippis presenta le sue due liste: tutti i candidati

Raniero De Filippis, candidato a sindaco di Fondi, presenta due liste: quella del Partito democratico e Camminare insieme.

“Esprimo soddisfazione per il voto espresso all’unanimità dai membri del direttivo – aveva commentato il segretario Danilo Pallisco, primo della lista, quando era stato scelto De Filippis – appoggiare la candidatura a sindaco di Raniero De Filippis, riconosciuto per la sua preparazione amministrativa e impegno intellettuale, è una scelta condivisa in un quadro di apertura verso le liste civiche, verso quei rappresentanti della comunità locale, dell’associazionismo e ambientalismo, verso quelle forze politiche di centro-sinistra presenti sul nostro territorio e verso le cittadine e cittadini che vogliono scrivere assieme un programma comune”.

LE LISTE

Lista Partito democratico Raniero De Filippis

Danilo Pallisco

Chiara Panella

Ernesto Nicolas De Santis

Piera Di Cicco

Luciano Di Crescenzo

Faiola Di Manno

Sandro Di Manno

Valeria Fantozzi

Emanuele Fontana

Otello Lauri

Marika Marrocco

Alessia Mattei

Giovanna Mattei

Claudia Muccitelli

Olsen Bruno Faerch

Veronica Peppe

Alessandro Perris

Pamela Ricco

Biagino Rosati

Nunziante Sasso

Carmine Terella

Matteo Teseo

Camminare Insieme

Lavinia Savona

Marco Cardinale

Diego De Bonis

Massimo Di Fazio

Giovanni Andrea Esposito detto Gianni

Mattia Ciampicacigli

Fortunata Faiola

Marina Faiola

Celeste Fasolo

Francesco Grilli

Giovanni Hermanin De Reichenfeld

Maria Lapenna

Ezio Lovisetto

Enrica Mattei

Giulio Palumbo

Michele Palumbo

Maria Ilaria Parisella

Adele Recchia

Federica Stravato

Davide Terelle

Viviana Tucciarone

Salvatore Venditti

Barbara Caparrelli

Mariano Ventura