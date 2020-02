Tiziano Ferro ha scatenato la polemica del Festival di Sanremo 2020. Lanciando un hashtag contro Rosario Fiorello che non l’ha presa affatto bene. Tutto però è rientrato e i due hanno suggellato la pace con un bacio sulla bocca. Amicizia ritrovata tra i due e tanta pubblicità in più per la trasmissione più famosa d’Italia.

Cosa era successo. Le serate del Festival si allungano sempre di più superando l’una di notte. Tante le lamentele degli spettatori, costretti ad alzarsi la mattina per andare a lavoro e tante le battute che circolano sulla questione. Una “infelice” come l’ha definita Amadeus è stata proprio quella di Tiziano che avrebbe dato la colpa a Fiorello di aver ulteriormente allungato i tempi. E ha lanciato l’hashtag “Fiorellostattezitto”.

Fiorello si sarebbe risentito, perché contro di lui si è scatenato l’odio dei fan di Ferro. Frasi violente al suo indirizzo che il presentatore ha rimarcato in una intervista con Selvaggia Lucarelli. Come è ovvio che sia la notizia ha fatto il giro d’Italia, ma tutto sembra essere già rientrato. Tiziano si è scusato in tutte le salse. Con un bigliettino lasciato nel camerino, con un post su Instagram e poi sul palco dell’Ariston con un bacio. Già qualche ora prima avevano postato insieme una foto abbracciati, tutto rientrato. Anche se il Festival quest’anno è quello delle sorprese e dei colpi di scena: l’ultimo quello di Bugo che lascia solo Morgan durante l’esibizione. Entrambi squalificati. Per quanto se ne parlerà?

Quando Tiziano però canta “Portami a ballare” tutto sembra tornare al suo posto. E cita anche Latina, la sua città, dicendo che a 16 anni partecipò a una gara di karaoke, ma arrivò terzo.

Tanti i pontini al Festival, oltre a Tiziano Ferro, Velletri, Roberto Casalino e Giordana Angi, anche la parrucchiera Simona Capuano con il team di “Al Pacino Look Maker” service Rai. Nel team ci sono i migliori professionisti provenienti da tutta Italia tra cui Simona Capuano, unica del sud pontino.

Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, Alba Parietti, Lorella Cuccarini, Anna Falchi: il dietro le quinte è pieno di grandi volti del piccolo schermo che presto finiranno nella galleria del salone di Fondi “Diamoci Delle Arie”.

“Tutto fa parte di questa straordinaria avventura che è Sanremo – racconta Simona Capuano – da una parte il tour de force per donare un look perfetto a i big pronti a salire sul palco o a seguire lo spettacolo dal pubblico, in prima fila, e sempre con un obiettivo puntato su trucco e messa in piega; dall’altra il ritorno alla quotidianità, giorni più tranquilli durante i quali è possibile mettere in pratica l’esperienza acquisita all’Ariston e condividerla con clienti e colleghi”.

