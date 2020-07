Giorgio Ialongo entra ufficialmente in FdI: “Condivido il progetto politico”

Giorgio Ialongo entra ufficialmente in Fratelli d’Italia. Si è tenuta oggi pomeriggio la conferenza stampa al Circolo Cittadino di Latina, alla presenza del capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, del coordinatore provinciale il senatore Nicola Calandrini, dell’europarlamentare Nicola Procaccini, dei consiglieri regionali Antonello Aurigemma e Chiara Colosimo, e del vice portavoce regionale Enrico Tiero.

Presenti in sala anche il coordinatore comunale Gianluca Di Cocco e i consiglieri comunali Matilde Celentano e Andrea Marchiella.

“Ho scelto Fratelli d’Italia – ha detto Ialongo – che oggi è il mio partito, perché condivido il progetto politico, e ringrazio Giorgia Meloni che ha saputo mettere in campo i principi per la crescita di FdI: ricambio generazionale e crescita della classe dirigente sul territorio. Sono i valori ai quali mi sono richiamato”.

“Fratelli d’Iitalia guarda al futuro – ha aggiunto – Questa città ha bisogno di essere guidata dalla politica vera, fatta di ascolto, di chi vive le esigenze dei cittadini, non facendo chiacchiere ma dando risposte concrete. Il prossimo anno, alla guida di Latina auspico un centrodestra unito e aperto a uomini e donne che si interessano alla cosa pubblica”.

“Giorgio ha iniziato a fare politica da ragazzo – ha commentato Procaccini – sentendo fin da subito la voglia di cambiare le cose che non andavano. Si vede la differenza di chi ha questo fuoco da sempre. Con l’ingresso di Giorgio Ialongo oggi facciamo uno scatto in avanti su Latina e in Italia”.

“L’ingresso di Giorgio Ialongo in Fratelli d’Italia – ha aggiunto Calandrini – è una scelta politica e non personale. Giorgio perde la posizione che aveva e arriva in FdI per fare il semplice consigliere comunale. Con lui si rafforza il rapporto con il territorio e si rafforza il gruppo consiliare che oggi conta cinque consiglieri. Giorgio oggi è riferimento per tanta gente e ciò ci fa ben sperare per le prospettive del partito”.