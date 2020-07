Matteo Salvini sarà domani a Terracina. A comunicarlo sul suo profilo social e sulla pagina del partito di Terracina, il coordinatore comunale Fulvio Carocci.

“Siamo lieti di ospitare ancora una volta Matteo Salvini a Terracina. Il capitano si intratterrà con i componenti del direttivo e i simpatizzanti del partito domani (3 luglio, ndr), alle 12 in piazza Garibaldi presso il Bar Centrale”.

Un arrivo atteso da moti e che arriva in un momento strategico. Siamo infatti ormai in piena campagna elettorale: a Terracina in autunno infatti ci saranno, come a Fondi, le elezioni comunali.