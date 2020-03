Inps Latina, casi positivi di Coronavirus tra dipendenti: tutti in isolamento

Sono stati contattati i dipendenti dell’Inps di Latina ed è stato loro richiesto di restare in isolamento domiciliare. Sono circa 200 i lavoratori all’interno dell’ufficio di via Cesare Battisti che dovranno quindi restare a casa e non potranno uscire neanche per andare a fare la spesa, perché in questo modo renderebbero vano l’isolamento. La decisione dopo che due persone che lavorano nell’edificio sono risultati positivi al nuovo Coronavirus.

Tra i dipendenti c’è una certa preoccupazione perché alcuni di loro mostrano i sintomi dell’influenza e anche per una festa che si è svolta all’interno degli uffici proprio qualche giorno fa, alla quale hanno partecipato in molti. E’ destinata a slittare, molto probabilmente, la riapertura che era stata prevista per lunedì 16 marzo, dopo la sanificazione dell’edificio, che è iniziata ieri.

Intanto la città di Latina si è svegliata questa mattina con la totalità dei negozi chiusi. Restano aperti soltanto supermercati, alimentari, farmacie e parafarmacie e poi i servizi essenziali: tra questi edicole e tabaccherie.