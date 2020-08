Latina, uomo aggredito e rapinato in Piazza Santa Maria Goretti

Un uomo di 54 anni, ieri pomeriggio, è stato aggredito e rapinato in Piazza Santa Maria Goretti a Latina.



Sul posto la polizia, arrivata per la segnalazione di una rissa tra cittadini stranieri e che ha trovato a terra, ferito e dolorante, un uomo di 54 anni, soccorso da personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.



La vittima, poco prima, aveva avuto un’accesa discussione con un cittadino tunisino di 35 anni, il quale lo aveva colpito al volto per poi impossessarsi di alcuni cellulari. Rintracciato, il 35enne è stato arrestato in flagranza di reato per violenza e rapina.

Un caso analogo si era verificato i primi di agosto nella stessa piazza, da tempo attenzionata perché spesso teatro di episodi simili.