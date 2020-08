Matteo Salvini a Fondi: la campagna elettorale entra nel vivo

Matteo Salvini arriverà a Fondi. Le elezioni amministrative a Fondi e Terracina sono ormai prossime. Tra ieri e oggi saranno presentate tutte le liste a sostegno dei candidati sindaci e la campagna elettorale entra nel vivo.

In questo contesto il leader della Lega ha deciso di venire a Fondi per incontrare i cittadini e ricordare i valori e gli obiettivi del Carroccio, e per sostenere la candidatura del vice sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto. L’appuntamento è per giovedì 27 agosto, alle 11, in piazza Duomo.

I candidati sindaco dovrebbero essere, a parte ripensamenti dell’ultimo minuto, oltre a Maschietto, Luigi Parisella con 3 liste. Raniero De Filippis, per la sinistra, che dovrebbe presentare 3 liste. Francesco Ciccone e poi Giulio Mastrobattista, con Fratelli d’Italia. Infine Giuseppe Manzo, con il Movimento 5 stelle.