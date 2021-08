Scuola e vaccini, attivo l’open day per docenti e giovani

Con l’estensione della Campagna vaccinale a speciali categorie come quelle dei giovani e docenti, in vista dell’imminente ripresa dell’anno scolastico a settembre, l’Asl di Latina ripropone l’open day con l’intento di diminuire il rischio di contagio e creare ambienti sicuri, come quello scolastico, dove la concentrazione di persone per molte ore al giorno favorisce la diffusione del virus.

All’open day per le vaccinazioni ad accesso diretto sono invitati anche i docenti non ancora vaccinati, per assicurare una soglia minima da raggiungere per evitare una circolazione eccessiva del virus a scuola.

L’open day di oggi e domani ha il fine di creare corsie preferenziali per i giovani chei vaccinali di molti comuni della provincia pontina.

Aprilia – Abbvie 08.00 – 20.00 dosi 250

Latina ex Rossi Sud B.go San Michele Via Monti Lepini 08.00 – 20.00 dosi 500

Priverno in Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute 14.00 – 20.00 dosi 100 Terracina presso Ospedale Fiorini 14.00 – 20.00 dosi 130

Fondi presso Ospedale San Giovanni di Dio 08.00 – 14.00 dosi 130

Formia c/o Centro Comm.le Itaca 08.00 – 20.00 dosi 300